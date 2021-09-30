Женщина частично признала свою вину. При этом, по ее словам, муж сам упал на нож в ее руке.

Богодуховский районный суд Харьковской области вынес приговор харьковчанке, которая убила мужа, нанеся ему между ног один удар ножом.

Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

По данным следствия, семейный конфликт произошел 4 октября 2020 года. Во время ссоры супруга ударила своего мужа ножом в область паха. От полученного ранения пострадавший скончался. Женщина частично признала свою вину.

По ее словам, перед убийством они с мужем выпивали в гостях. Вернувшись домой, женщина начала разделывать курицу, а ее супруг сказал, что поедет прогуляться к друзьям или к другим женщинам. Из-за этого у них возник конфликт, в результате которого мужчина получил смертельную рану ножом. Хотя его жена утверждает, что он сам упал на нож в ее руке.

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За умышленное убийство суд приговорил уроженку Винницы к девяти годам лишения свободы. Ее также обязали выплатить свекрови 100 тысяч гривень компенсации морального ущерба.

На данный момент вердикт не вступил в силу и может быть обжалован в апелляции.

Напомним, в Никополе Днепропетровской области парень убил свою возлюбленную.

26 сентября около 22:00 38-летняя женщина со своим 35-летним сожителем распивали спиртные напитки. В какой-то момент у них разгорелась ссора, мужчина схватил нож со стола и сзади пырнул им свою возлюбленную в область левой почки.

После этого он не стал вызывать "скорую", но сам обработал рану. Женщина еще оставалась в сознании.

Затем оба легли спать в разных комнатах. Утром мужчина увидел, что сожительница мертва, и тогда вызвал полицию. Правоохранители изъяли нож, а парня задержали.

Автор: Денис Прядко