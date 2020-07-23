Стали известны требования "полтавского террориста", захватившего в заложники полицейского
Представители полиции Полтавской области озвучили основные требования злоумышленника, захватившего в заложники полицейского.
Об этом УНИАН сообщил пресс-офицер Полтавского облуправления полиции Роман Гришин.
По его словам, мужчина хочет избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (угон авто и взятие заложника) и скрыться.
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«Он просит отпустить его. Его задерживали на угоне автомобиля, а теперь еще и взятие заложника. Хочет, чтобы мы его отпустили и не преследовали»,- сказал Гришин.
Он также добавил, что машина, в которой передвигаются так называемый «полтавский террорист» и заложник, уже находятся вне зоны Решетиловского района области, а двигается далее в сторону столицы.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июля, в Полтаве злоумышленник, подозреваемый в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле.
Введена в действие полицейская специальная операция «Гром».
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