В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полицейского, преступнику дали автомобиль – МВД (фото)

Сейчас с преступником продолжают вести переговоры.

В Полтаве мужчина, который при задержании угрожал правоохранителям гранатой, взял в заложники полковника полиции. Сейчас они едут в автомобиле, который преступнику предоставили в соответствии с его требованиями.

Читайте такжеВ Полтаве преступник угрожает взорвать гранату: появились фото и видео с места событий

Об этом в Facebook сообщил заместители министра внутренних дел Антон Геращенко.

«23 июля в Полтаве в 09.05 на улице возле здания административного суда сотрудники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожает взорвать. За руку он удерживал сотрудника полиции», – написал он.

По словам заместителя министра, после переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле Богдан.

Сейчас с преступником продолжают вести переговоры. Введена в действие специальная полицейская операция «Гром».

Как сообщал УНИАН, 21 июля в 9:25 в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram