К аварии могли привести действия выжившего водителя.

Смертельная авария возле Чернигова с участием маршрутки, вероятно, произошла из-за действий водителя грузовика.

Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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По словам министра, к аварии привели нарушения ПДД со стороны водителя грузовика.

"Около восьми утра водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. В результате аварии по состоянию на данный момент погибли тринадцать человек. Другие – в тяжелом состоянии", — отметил он.

Как сообщалось, полиция расследует обстоятельства аварии и проводит необходимые следственные действия.

Ранее в ГСЧС отмечали, что причин аварии может быть две — либо скользкая дорога, либо нарушение ПДД со стороны водителей.

Напомним, что водитель грузовика, который, как отметил Монастырский, нарушал ПДД, выжил в аварии.

Очевидец аварии рассказал, что узнал от водителя фуры сразу после ДТП.

ДТП с участием маршрутки "Борзна - Чернигов": что известно

7 декабря около 07:55 вблизи села Брусилов Черниговской области на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом.

В ГСЧС сообщали о 13 погибших и 6 травмированных. Также в полиции уточнили, что число погибших в результате ДТП возросло до 13 человек, травмировано 7 человек.

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По информации Главного управления ГСЧС в области, среди пострадавших – 16-летний парень, который в настоящее время с травмами находится в реанимационном отделении Черниговской областной детской больницы.

Также в ГУ ГСЧС в области подтвердили, что ДТП произошло при участии маршрутки сообщением "Борзна - Чернигов", а не "Сосница - Чернигов", как сообщалось ранее.

В прокуратуре Черниговской области сообщили, что одной из возможных причин аварии могли быть погодные условия.

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Автор: Анастасия Печенюк