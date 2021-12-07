По словам водителя фуры, его транспортное средство занесло, после чего произошло столкновение.

Появилась предварительная информация о том, при каких условиях произошло жуткое ДТП под Черниговом, в котором погибли 13 человек.

Детали случившегося рассказал "Суспільному" Иван Артамошин, который прибыл на место ДТП за считанные минуты и вызвал медиков и правоохранителей. Ему также удалось пообщаться с водителем фуры, которая столкнулась с маршруткой.

"Водитель фуры мне сообщил, что помнит лишь то, что перед ним, когда он ехал по этой дороге, начали останавливаться легковые автомобили и его фуру занесло. Дальше был удар - больше ничего не помнит", - передал мужчина рассказ водителя, который, к слову, выжил. Водитель маршрутки в ДТП погиб.

По словам руководителя прокуратуры Черниговской области, предварительная причина аварии - погодные условия.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Черниговщине произошло смертельное ДТП с участием грузовика и маршрутки. По последним данным, число погибших в результате ДТП возросло до 13, еще 8 человек получили травмы, водитель маршрутки погиб, а грузовика – выжил.

В Главном управлении Нацполиции в Черниговской области сообщили, что личности погибших в результате ДТП устанавливаются. Из-за аварии полиция перенаправляет поток транспорта в направлении мены через Городню.

Автор: Юрий Годован