Личности 11 погибших в результате ДТП устанавливаются.

В результате ДТП под Черниговом, которое привело к гибели 11 человек и травмированию восьмерых, водитель маршрутки погиб, а грузовика – выжил.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении ГСЧС в Черниговской области.

"Есть информация, что водитель грузовика выжил, водитель маршрутки погиб", - уточнили в ГСЧС.

Согласно информации, спасатели продолжают оказывать помощь на месте столкновения грузовика с маршрутным автобусом.

В Главном управлении Нацполиции в Черниговской области сообщили, что личности погибших в результате ДТП устанавливаются.

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В ведомстве также добавили, что накануне полиция предупреждала водителей об ухудшении погодных условий на территории области 7 и 8 декабря, в частности, о гололедице, ограничении видимости на расстояние до 500 метров.

Смертельное ДТП в Черниговской области: что известно

7 декабря около 07:55 вблизи с. Брусилов Черниговской области на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница". В результате ДТП погибли 11 человек, 8 травмированы. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу №2 Чернигова.

Автор: Ирина Синельник