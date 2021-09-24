Мужчина предъявил COVID-сертификат на одном из контрольно-пропускных пунктов.

Полицейские объявили подозрение жителю Буковины, который пытался пересечь государственную границу с помощью фейкового COVID-сертификата и не проходить двухнедельную самоизоляцию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как отмечается, мужчина предъявил COVID-сертификат на одном из контрольно-пропускных пунктов. Пограничники сразу заметили признаки подделки.

"Он самостоятельно создал справку с помощью графического редактора и сделал такой документ своей жене. При проверке сведений об этом сертификате в базах данных не нашли. Мужчине объявлено о подозрении по ч. 1, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 22 сентября Кабинет министров одобрил проект закона, которым предлагает установить уголовную ответственность за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок.

Предлагается дополнить статьей, которая предусматривает ответственность за использование лицом заведомо подложных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы на срок до двух лет.

Также предусмотрено установление ответственности за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию по проведению профилактических прививок в виде штрафа от 34 тыс. до 68 тысяч. грн или лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Автор: Леся Лещенко