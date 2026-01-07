Киев пока доволен: США возьмут на себя мониторинг прекращения огня, - FT

Великобритания и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят защищенные объекты для хранения оружия и военной техники.

Возглавляемые Европой "силы сдерживания" обеспечат "меры безопасности в воздухе, на море и на суше" при "поддержке США" после прекращения огня в Украине.

Как пишет Financial Times (FT), обязательство разместить войска является наиболее значимым обещанием Украине со стороны европейских союзников.

Что союзники обещают Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что после прекращения огня "Великобритания и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят защищенные объекты для хранения оружия и военной техники в целях поддержки обороны Украины".

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь отметил, что переговоры показали "сближение" позиций США, Украины и Европы в отношении поддержки, которая потребуется Киеву после мирного соглашения.

Издание подчеркнуло, что это знаменует собой сдвиг по сравнению с напряженностью в отношениях с Белым домом в 2025 году.

Участие США в гарантиях безопасности

Журналисты добавили, что переговоры в Елисейском дворце также знаменуют собой наиболее значительное предложение США об участии в усилиях, направленных на создание гарнатий безопасности для Украины.

По словам двух источников, американские военные возглавят высокотехнологичный мониторинг любой линии прекращения огня в Украине, используя беспилотные датчики, дроны и спутники для оценки возможных атак со стороны российских или украинских военных.

Официальные лица, участвующие в парижских переговорах, заявили, что это означает, что надежная и нейтральная система мониторинга прекращения огня имеет решающее значение для потенциального мирного соглашения.

"Мы должны в итоге договориться о том, как это прекращение огня может соблюдаться, контролироваться и проверяться - не путем размещения солдат, потому что мы говорим о линии в 1400 км, и присутствие солдат на линии не имеет смысла ни тактически, ни стратегически", - сказал представитель Елисейского дворца.

По словам официальных лиц, остаются спорные моменты в том, как характеризовать возможные нарушения режима прекращения огня.

Что дальше

Два высокопоставленных украинских чиновника, участвовавших в парижских переговорах, заявили, что Киев пока доволен результатами, но признали, что предстоит еще много работы.

"Мирные переговоры США с Украиной и ее сторонниками пока не включали трехсторонние обсуждения с РФ. Неясно, какую часть предложений Москва примет, если вообще примет", - отметило издание.

Встреча в Париже: новости

Ранее стало известно, что соглашение по гарантиям безопасности предусматривает отправку до 20 тыс. миротворцев в Украину в случае прекращения огня. На итоговой пресс-конференции Макрон подтвердил, что после прекращения огня в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат".

