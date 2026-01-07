Киев превратился в каток: город сковала сильная гололедица (фото, видео)

В столице уже продолжается противогололедная обработка.

Утром 7 января в Киеве трудно передвигаться по городу, ведь дороги и тротуары покрыло гололедицей.

Из-за непогоды в столице даже объявили І уровень опасности, желтый.

"7 января туман, видимость 300-500 метров; на дорогах гололедица", - прогнозирует Укргидрометцентр.

Видео дня

Тем временем Киевская городская госадминистрация сообщает, что в Киеве уже продолжается противогололедная обработка и расчистка дорог и тротуаров от снега: задействованы 289 единиц спецтехники.

В первую очередь очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, спуски и подъемы.

"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. А пешеходов - быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток", - обратилась власть к горожанам.

Погода в Киеве 7 января - прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Киеве будет облачно. Днем ожидается умеренный мокрый снег, а по Киевской области местами с дождем.

Также по Киевской области местами гололед и налипание мокрого снега. Утром туман; на дорогах гололедица.

Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью и днем 0°...-5°, в Киеве столбики термометров в течение суток покажут 0°...-2°.

Вас также могут заинтересовать новости: