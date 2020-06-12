В Киеве собака напала на сотрудницу "ПриватБанка", владельцу грозит штраф

Пострадавшую госпитализировали.

В Киеве на Гарматной, 16/85 собака без ошейника, поводка и намордника подбежала к сотруднице «ПриватБанка» и укусила ее.

Читайте такжеВ Днепре пес бойцовской породы напал на ребенка и покусал полицейского (фото)Об этом говорится в сообщении на странице Facebook-паблика «Киев Оперативный».

«Примечательно, что у этой собаки есть владелец, который является клиентом банка. Мужчина-владелец видел всю эту ситуацию и стоял в это время в очереди в отделение. После происшествия он просто ушел – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на место прибыла полиция и карета «скорой помощи». Пострадавшую госпитализировали.

По словам полицейских, максимум, что грозит владельцу собаки – штраф и компенсация расходов на медикаменты.

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