Укусила за руку и лицо: в Тернополе хаски напала на 9-летнего мальчика

Ребенка госпитализировали в больницу для проведения операции.

В Тернополе госпитализирован 9-летний воспитанник детского дома, которого покусала собака.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, воспитанник детского дома сегодня шел в школу и увидел на детской площадке одного из домов привязанного к скамейке собаку породы хаски.

«Он захотел погладить животное, но собака набросилась на ребенка, укусила за руку, а затем еще и за лицо. На момент нападения владельцев животного рядом не было», - говорится в сообщении.

Свидетели инцидента сразу вызвали «скорую». Жители данного дома рассказали полицейским, что собака не впервые бросается и кусает детей. Оказалось, что хозяева животного находятся за границей. Хаски выгуливает родственница, но она не может удержать животное.

Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу для проведения операции.

Решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований.