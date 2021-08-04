В соцсетях пишут, что мужчина с гранатой в здании правительства - ветеран АТО.

Появились первые данные о личности захватившего здание Кабмина мужчины. По информации СМИ, речь идет о ветеране АТО по имени Владимир.

О том, что мужчина - АТОшник, в Facebook в комментариях написал депутат Ирпенского горсовета Антон Головенко.

Читайте такжеВ Днепре прогремел взрыв в доме (фото, видео)Что побудило его на такие радикальные меры, Головенко не понимает. Больше информации депутат Ирпенского горсовета не предоставил, обьяснив это тем, что не хочет влиять на ситуацию, потому что сам пока не понимает происходящее, пишет PavlovskyNEWS.

"Человек контужен. Был сапером в "Айдаре". Оснований думать, что граната не настоящая, у нас нет", - утверждает источник "Страны" в МВД.

Мужчину с гранатой в Кабмине зовут Владимир Прохнич, он - предприниматель в Ирпене Киевской области (по ремонту автомобилей), пишет "Страна".

Вот страница в Facebook мужчины, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине:

Человек с гранатой угрожает подорвать здание Кабмина: что известно

Около 10 часов утра 4 августа в здание Кабмина зашел неизвестный, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать. На месте работает полиция и другие экстренные службы – спасатели, скорая помощь. С мужчиной ведутся переговоры. В полиции отметили, что, если мужчина откажется добровольно прекратить правонарушение, то "к нему будут применены меры, предусмотренные законом".

Отметим, что прилегающие к зданию правительства улицы перекрыты для движения транспорта.

Автор: Ольга Робейко