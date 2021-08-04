По предварительным данным, мужчина выдернул чеку и держит гранату в руках / фото УНИАН
В Киеве мужчина с гранатой угрожает подорвать Кабинет министров.
Видео с места инцидента опубликовал на своей странице представитель организации "Стоп корупции" Игорь Бондарчук.
"Только что... Человек с гранатой зашел в Кабмин - выдернул чеку и кричит о захвате здания. Жесть", - написал он.
На записи мужчина заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет". В то же время на записи видно, как в здание свободно заходят и выходят люди.
Депутат Ирпенского горсовета Игорь Головенко в комментариях к видео заявил, что этот мужчина якобы является ветераном.
Мужчина с гранатой в Кабмине