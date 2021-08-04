Депутат Ирпенского горсовета Игорь Головенко в комментариях к видео заявил, что человек, который заминировал здание, якобы является ветераном.

В Киеве мужчина с гранатой угрожает подорвать Кабинет министров.

Видео с места инцидента опубликовал на своей странице представитель организации "Стоп корупции" Игорь Бондарчук.

"Только что... Человек с гранатой зашел в Кабмин - выдернул чеку и кричит о захвате здания. Жесть", - написал он.

На записи мужчина заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет". В то же время на записи видно, как в здание свободно заходят и выходят люди.

Депутат Ирпенского горсовета Игорь Головенко в комментариях к видео заявил, что этот мужчина якобы является ветераном.

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Автор: Денис Прядко