В ДТП на трассе 'Киев – Одесса' погибла известная TikTok-блогерша

Ее помощница, сидевшая на пассажирском сиденье, также погибла.

В среду, 27 мая, в Кировоградской области на трассе "Киев – Одесса" произошло страшное ДТП, в результате которого погибли два человека – известная украинская TikTok-блогерша Vikunciy и ее помощница.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Кировоградской области, ДТП произошло 27 мая около 14:19, автомобиль двигался в сторону Одессы.

Сообщается, что водительница автомобиля "Porsche Cayenne" выехала за пределы проезжей части и наехала на неподвижную бетонную стелу. В результате столкновения автомобиль загорелся и был полностью уничтожен пожаром.

В полиции добавили, что после ликвидации пожара в салоне транспортного средства обнаружены тела водительницы и пассажирки.

Погибшая блогерша имела 680 тысяч подписчиков в TikTok. Она была амбассадором бренда LIOR, а на ее свадьбе выступала певица Надя Дорофеева. Похоронят Викторию в Днепре.

В день гибели она опубликовала в Instagram историю, в которой рассказала о проблеме с колесом автомобиля.

Напомним, в марте известный украинский ведущий и шоумен Андрей Джеджула попал в ДТП. В машине в момент столкновения также ехала его дочь Аделина, но, к счастью, никто не пострадал.

