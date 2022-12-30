15 мужчин погибли при попытке незаконного пересечения границы.

Со времени начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину, с 24 февраля, 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в социальной сети Facebook. "С начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли", - говорится в сообщении.

В этой связи, с начала полномасштабной войны начато более 2 тыс. 100 уголовных производств: более 430 из них – за незаконную переправку лиц, 1650 - за подделку документов, свыше 20 - за уклонение от призыва.

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"Более 950 лицам объявлены подозрения в совершении этих преступлений и свыше 350 человек уже привлечены к уголовной ответственности", - сказано в сообщении.

Также зафиксировано 410 тщетных попыток подкупа пограничников на сумму более 4,9 млн грн.

Вместе с тем, с начала военного положения зафиксировано 12 случаев выявления утопленников на украинско-румынском речном участке границы. Кроме того, пограничники обнаружили тела трех мужчин, погибших в горах.

Попытки незаконного пересечения границы

Напомним, что недавно в Одесской области задержали мужчину, который выдавал себя за многодетного отца, чтобы пересечь границу.

Также ранее СБУ обнаружила канал незаконного выезда за границу граждан призывного возраста. Сообщалось, что к нему причастен депутат Черниговского городского совета.

А 30-летний киевлянин переоделся в женскую одежду, что пересечь границу с Румынией.

На днях в Закарпатской области нашли мертвыми двух мужчин, которые через горы бежали в Румынию.

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