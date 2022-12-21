Мужчина признался, что документы на вымышленных сыновей он приобрел у знакомого.

В Одесской области задержали мужчину, который чтобы пересечь государственную границу Украины выдавал себя за многодетного отца. Он пытался обмануть пограничников фейковыми документами.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ Игорь Перегняк, мужчину задержали в пункте "Рени". Он так хотел уехать, что "купил" себе детей.

"В Одесской области пограничники Измаильского отряда разоблачили мужчину, который представлял из себя многодетного отца, чтобы незаконно пересечь границу. В частности, в пункте пропуска "Рени" 35-летний гражданин Украины предъявил свидетельства о рождении на троих детей", - сообщил он.

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Как оказалось, документ дочери – настоящий, а свидетельства ее младших братьев-близнецов – высококачественная фальшивка, распознать которую удалось с помощью технических средств пограничного контроля. Мужчина признался, что документы на вымышленных сыновей он приобрел у знакомого за 3 тыс. долл., а дочь осталась в Украине с дедушкой.

Об этом факте пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции, решается вопрос о начале уголовного производства за использование заведомо поддельных документов (ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Беглецы и их неудачные попытки нарушить закон

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения некоторые мужчины призывного возраста пытаются пересечь границу и нарушить закон. Так, летом на границе поймали двух мужчин при попытке выехать в Польшу, они играли с пограничниками в прятки но проиграли.

Недавно трое молодых мужчин ночью пытались попасть в Молдову. Пограничникам они говорили, что искали отару овец. "Чабанов" задержали вблизи села Кубей Болградского района.

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