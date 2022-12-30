27 декабря вечером пограничники Румынии сообщили о задержании ими двух из четырех нарушителей границы, а также об обнаружении тела третьего.

На Закарпатье пограничники Украины и Румынии нашли тело погибшего мужчины, который хотел незаконно пересечь границу в Карпатских горах.

Как сообщают в ГПСУ, 25 декабря украинские пограничники получили от своих румынских коллег информацию о задержании двух мужчин, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу в районе горы Поп Иван Мармаросский. Задержанные сообщили, что вместе с ними было еще четверо мужчин, которые исчезли из их поля зрения.

Затем были организованы поиски с привлечением вертолетов.

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В первый день поиски не увенчались успехом, а 27 декабря вечером пограничники Румынии сообщили о задержании ими двух из четырех нарушителей границы, а также об обнаружении тела третьего.

Теперь нашли тело последнего мужчины из группы и поиски в горах завершили.

Запрет выезда за границу для мужчин

После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля в Украине введено военное положение. Он предполагает, в частности, и запрет выезжать за границу мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет, за исключением определенных категорий. Всего с 24 февраля ГНСУ задержала почти 4 тыс. мужчин при попытке незаконно пересечь государственную границу.

Недавно на берегу реки Тиса на украинско-румынской границе в Закарпатской области нашли тело мужчины. Это уже 12-й подобный случай с начала войны на этом речном участке, где пограничники фиксируют больше всего попыток незаконного пересечения границы.