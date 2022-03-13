Еще 11 уклонистов задержали пограничники Могилев-Подольского в Винницкой области.

Украинские пограничники задержали 30-летнего жителя столицы, который выдавал себя за женщину и пытался незаконно пересечь границу в пункте пропуска "Порубное" (граница с Румынией).

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной слудбы Украины, находчивый мужчина взял своего несовершеннолетнего ребенка и предоставил на пограничном контроле паспорт своей жены.

"Однако инспектор пограничного контроля Черновицкого отряда сразу разоблачила такой замысел 30-летнего мужчины. Не помогли киевлянину и макияж и парик, который он надел на себя", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, таким образом гражданин Украины пытался избежать мобилизации в войска. Теперь горе-уклонисту придется отвечать по закону, ведь пограничники направили сообщение в полицию по признакам преступления, предусмотренного ст. 336 УК "Уклонение от призыва по мобилизации", а также привлекли мужчину к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.

Еще 11 уклонистов задержали пограничники Могилев-Подольского в Винницкой области. Украинцы прибыли из разных регионов Украины и планировали добраться в Молдову вне пунктов пропуска через Днестр. Все нарушители были задержаны в административном порядке по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Также они будут переданы в полицию для дальнейших правовых решений.

Как сообщал УНИАН, после российского военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года в стране ввели военное положение, которое среди прочего предусматривает запрет мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, выезжать за пределы нашего государства.

Впрочем, некоторые изобретательные украинцы не оставляли попыток уехать за границу и после этого. Так, 7 марта на границе с Венгрией пограничники Мукачевского отряда обнаружили мужчину, который прятался от паспортного контроля под вещами в багажнике Lexus. За рулем авто была его жена.

8 марта на границе с Молдовой задержали группу из 8 мужчин призывного возраста. Они пытались незаконно пересечь границу. Среди них – сын и внук Софии Ротару.

12 марта 2022 года в пункте пропуска "Могилев-Подольский" (граница с Молдовой) пограничники отказали в выезде из Украины мужчине, в документах которого значилось, что его комиссовали (то есть освободили от прохождения воинской службы) из-за беременности и тяжелых родов.