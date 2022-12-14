"Чабанов" задержали вблизи села Кубей Болградского района.

На Одесчине задержали троих мужчин, которые под предлогом поиска отары овец пытались нелегально попасть в Молдову.

Как сообщил начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ Игорь Перегняк, группу молодых людей задержали пограничники сегодня в 04:00 на государственной границе, вблизи села Кубей Болградского района.

"Местные жители в возрасте от 19 до 25 лет пытались незаконно попасть в Молдову, используя темное время суток. Пограничному наряду они объяснили, что искали отару овец, но этим сказочкам никто не поверил, ведь дресс-код у них был откровенно не похожий на то, в чем ходят чабаны...", - сообщил Перегняк.

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Он добавил, что мужчины имели при себе вещи первой необходимости – сменное белье и тому подобное.

На "чабанов" составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы". Соответствующее решение касаемо их будет принимать суд.

Запрет выезда за границу для мужчин

После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля во всей Украине введено военное положение. Оно предполагает, в частности, и запрет выезжать за границу мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет, за исключением определенных категорий.

16 ноября Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней - до 19 февраля 2023 года.

Всего с 24 февраля Государственной пограничной службой было задержано почти 4 тыс. человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу.