У злоумышленника отобрали гранату, и он нашел "отмазку".

В Одесской области мужчина ходил по селу с боевой гранатой и угрожал людям ее подрывом.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 сентября, поздно вечером в селе Визирка, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

По данным ведомства, примерно в 23.00 в полицию поступила информация о том, что пьяный мужчина ходит по селу с гранатой, скандалит с людьми и угрожает ее взорвать.

Читайте такжеВ Одессе клиенты избили кассира АТБ за просьбу надеть маскиНа место прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые изъяли у мужчины гранату.

"Предоставлять объяснения правонарушитель отказался, а позже сказал, что взрывчатку ему "подбросили", – добавили в главке.

Правоохранители устанавливали все обстоятельства происшествия и выясняли происхождение гранаты. Взрывчатку отправили на экспертизу.

Открыто производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Херсонской области произошел похожий инцидент – в поселке городского типа Ивановка 45-летний отец четырех детей забаррикадировался в доме и угрожал взорвать жилье. Позже выяснилось, что мужчина во время семейной ссоры взял гранату и начал угрожать родным.

Жена и дети покинули дом и вызвали сотрудников полиции, а мужчина заперся на втором этаже дома и отказывался выходить. Позже злоумышленника задержали правоохранители. У мужчины нашли две гранаты.

Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк