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В Тернополе нетрезвый пассажир в троллейбусе угрожал людям пистолетом (фото)

15:19, 12 августа 2019
Происшествия
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Злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения / фото: ГУ Нацполиции Тернопольской области

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, вчера в полицию поступило сообщение о том, что в троллейбусе, который курсирует по маршруту №11, мужчина угрожает пассажирам пистолетом.

На остановке в центре города мужчину задержали полицейские. Выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Оружие направлено на экспертизу / фото: ГУ Нацполиции Тернопольской области

По данным полиции, сначала нетрезвый злоумішленник спровоцировал словесный конфликт с одним из пассажиров, а потом стал угрожать пистолетом.

Вещественное доказательство полицейские изъяли и отправили не экспертизу. В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

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Теги: #пистолетПогода в Тернополе