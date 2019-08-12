В Тернополе нетрезвый пассажир в троллейбусе угрожал людям пистолетом (фото)
15:19, 12 августа 2019Происшествия
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Тернополянин спровоцировал словесный конфликт с пассажиром, а потом достал оружие.
Злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения / фото: ГУ Нацполиции Тернопольской области
В Тернополе правоохранители задержали нетрезвого 55-летнего мужчину, который в троллейбусе угрожал пассажирам пистолетом.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, вчера в полицию поступило сообщение о том, что в троллейбусе, который курсирует по маршруту №11, мужчина угрожает пассажирам пистолетом.
На остановке в центре города мужчину задержали полицейские. Выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.
Оружие направлено на экспертизу / фото: ГУ Нацполиции Тернопольской области
По данным полиции, сначала нетрезвый злоумішленник спровоцировал словесный конфликт с одним из пассажиров, а потом стал угрожать пистолетом.
Вещественное доказательство полицейские изъяли и отправили не экспертизу. В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).
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