В Тернополе нетрезвый пассажир в троллейбусе угрожал людям пистолетом (фото)

Тернополянин спровоцировал словесный конфликт с пассажиром, а потом достал оружие.

В Тернополе правоохранители задержали нетрезвого 55-летнего мужчину, который в троллейбусе угрожал пассажирам пистолетом.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, вчера в полицию поступило сообщение о том, что в троллейбусе, который курсирует по маршруту №11, мужчина угрожает пассажирам пистолетом.

На остановке в центре города мужчину задержали полицейские. Выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, сначала нетрезвый злоумішленник спровоцировал словесный конфликт с одним из пассажиров, а потом стал угрожать пистолетом.

Вещественное доказательство полицейские изъяли и отправили не экспертизу. В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).