В ходе переговоров правоохранителям удалось убедить мужчину отдать им гранату.

В Херсонской области полицейские задержали 45-летнего мужчину, угрожавшего взорвать собственный дом в пгт Ивановка.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Отмечается, что в ходе длительных переговоров полицейским удалось убедить мужчину отдать опасный предмет. Гражданина задержали.

"В ходе досмотра в его кармане полицейские нашли еще одну гранату РГД-5", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские проводят осмотр домовладения подозреваемого на предмет обнаружения других запрещенных предметов. Продолжаются следственные действия.

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Что известно о задержанном и его угрозах

Сегодня около 04:22 к полицейским поступила информация о том, что в пгт Ивановка Херсонской области 45-летний мужчина забаррикадировался в доме и угрожает взорвать дом.

Мужчина проживает с женой и четырьмя детьми. Во время семейной ссоры подозреваемый взял предмет, похожий на гранату, и начал угрожать родным. После чего женщина и дети вышли из дома и вызвали полицию. Мужчина заперся на втором этаже дома и отказывался выходить.

Другой инцидент, связанный с угрозой подрыва жилого дома

8 сентября в Киеве задержали мужчину, который предоставил полиции ложную информацию о наличии взрывного устройства в подвале жилого дома ради развлечения.

Правоохранители эвакуировали из дома более 50 жильцов. Полицейские тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию здания и никаких опасных и подозрительных предметов не обнаружили. В течение суток оперативники установили личность и задержали подозреваемого.

Автор: Светлана Макринская