В Полтаве в ночь на понедельник, 20 сентября, произошел пожар на стоянке, повреждены шесть автомобилей. Уже стала известна основная версия пожара.
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Полтавской области, информация о пожаре на автостоянке на ул. Огневская поступила 20 сентября в 00:25.
Пожар был локализован в 00:51, а в 00:58 – ликвидирован. Травмированных и погибших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.
На сайте ГУ ГСЧС на Полтавщине говорится, что к тушению пожара привлекали 15 спасатель, а также понадобились три единицы техники.
В полиции УНИАН сообщили, что основная версия пожара – поджог.
Ранее похожий инцидент произошел в Киеве – в начале сентября в Святошинском районе на ул. Садовой сгорел двухэтажный частный дом и припаркованные рядом три авто.
У входа в дом спасатели обнаружили мужчину, который был в крайне тяжелом состоянии. Мужчину передали медикам.