Пожар в Полтаве случился в ночь на понедельник на одной из автостоянок.

В Полтаве в ночь на понедельник, 20 сентября, произошел пожар на стоянке, повреждены шесть автомобилей. Уже стала известна основная версия пожара.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Полтавской области, информация о пожаре на автостоянке на ул. Огневская поступила 20 сентября в 00:25.

Пожар был локализован в 00:51, а в 00:58 – ликвидирован. Травмированных и погибших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.

На сайте ГУ ГСЧС на Полтавщине говорится, что к тушению пожара привлекали 15 спасатель, а также понадобились три единицы техники.

В полиции УНИАН сообщили, что основная версия пожара – поджог.

Ранее похожий инцидент произошел в Киеве – в начале сентября в Святошинском районе на ул. Садовой сгорел двухэтажный частный дом и припаркованные рядом три авто.

У входа в дом спасатели обнаружили мужчину, который был в крайне тяжелом состоянии. Мужчину передали медикам.

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Авторы: Олег Булашев, Екатерина Присяжнюк