Видео разговора с львовянкой, которая находится за границей, обнародовали в соцсети.

В Норвегии 44-летняя львовянка заявила, что ожидает прихода российского диктатора Владимира Путина в ее родном городе.

Разговор с женщиной опубликовал в соцсети мужчина, который назвал себя беженцем из Украины. По словам автора видео, оно снято в Норвегии.

Изданию Zaxid.net удалось идентифицировать женщину на видео. Ею оказалась 44-летняя жительница Львова Оксана Омелян.

Во время разговора женщина сначала жаловалась на то, что ее соседи якобы не получают государственной помощи на детей, а затем перешла к политическим утверждениям, заявляя, что "ждет Путина" во Львове.

Также она утверждает, что в Украине якобы не работают заводы, поскольку они находятся под контролем украинского правительства.

"Заводы не работают, потому что там Украина. Давно не работают. 28 завод, танковый завод производил все на Китай. Слушай, не говори, что у меня делается во Львове, я хорошо знаю Львов", - отметила Омелян.

Автор видео спросил у женщины, все ли наладится в случае прихода России. На что получил ответ: "Да, начнет работать... Но понимаешь, чем они (россияне, - УНИАН) мягче зайдут туда, тем лучше для всех на будущее. А чем больше будут сопротивляться и не будут пускать Россию, тем хуже. Они разваливают дома и уничтожают людей", - считает львовянка.

По словам мужчины, который записывал видео, сейчас он находится за границей из-за потери своего жилья в результате российской агрессии. В ответ львовянка дерзко предложила арендовать ее квартиру во Львове, заплатив ей деньги.

Украинские беженцы в Норвегии

По результатам прошлогоднего опроса, проведенного в Норвегии, около 47% опрошенных украинских беженцев в этой стране утверждают, что не хотят возвращаться на родину даже после окончания войны против РФ. Лишь 10% беженцев хотят вернуться домой.

Также среди приезжих увеличилось количество парней в возрасте 16-17 лет.

