Певец отметил, что старается не перегружать организм.

Украинский певец Иво Бобул рассказал о своем самочувствии после сложной операции по удалению почки. Подробностями он поделился в интервью ведущему Славе Демину.

Отвечая на вопрос о профилактике, исполнитель заявил: "Каждые полгода проверяюсь".

Певец отметил, что старается не перегружать организм, поскольку теперь даже незначительный стресс или усталость могут неблагоприятно повлиять на работу его единственной почки.

Видео дня

"Нагрузки нельзя… Воздерживаемся. От каких-то вещей", - добавил Бобул.

На вопрос, есть ли у него оформленная инвалидность в связи с пережитой сложной операцией, певец заявил, что нет.

"Не знаю. Может быть. Я не узнавал ничего. Как-то так".

В одном из ранних интервью Иво Бобул рассказывал об операции следующее:

"Незадолго до развода я перенес тяжелейшую операцию - пришлось удалить почку. У меня никогда ничего особо не болело, и вдруг во время профилактического обследования выяснилось, что она полностью разрушена. Врачи в военном госпитале, где я наблюдался, отказывались глазам своим верить".

Напомним, не так давно Иво Бобул попал в очередной скандал и рассердил украинцев. Во время одного из интервью артиста уличили в тщеславии и звездной болезни. Он называл ведущую "солнышком" и обращался к ней на "ты", на что обратили внимание многие пользователи.

А до этого Иво Бобул оскандалился, заявив, что все женщины меркантильные, поэтому они "прыгают по кроватям в поисках принца".

Вас также могут заинтересовать новости: