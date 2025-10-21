Украинский певец Иво Бобул рассказал о своем самочувствии после сложной операции по удалению почки. Подробностями он поделился в интервью ведущему Славе Демину.
Отвечая на вопрос о профилактике, исполнитель заявил: "Каждые полгода проверяюсь".
Певец отметил, что старается не перегружать организм, поскольку теперь даже незначительный стресс или усталость могут неблагоприятно повлиять на работу его единственной почки.
"Нагрузки нельзя… Воздерживаемся. От каких-то вещей", - добавил Бобул.
На вопрос, есть ли у него оформленная инвалидность в связи с пережитой сложной операцией, певец заявил, что нет.
"Не знаю. Может быть. Я не узнавал ничего. Как-то так".
В одном из ранних интервью Иво Бобул рассказывал об операции следующее:
"Незадолго до развода я перенес тяжелейшую операцию - пришлось удалить почку. У меня никогда ничего особо не болело, и вдруг во время профилактического обследования выяснилось, что она полностью разрушена. Врачи в военном госпитале, где я наблюдался, отказывались глазам своим верить".
Напомним, не так давно Иво Бобул попал в очередной скандал и рассердил украинцев. Во время одного из интервью артиста уличили в тщеславии и звездной болезни. Он называл ведущую "солнышком" и обращался к ней на "ты", на что обратили внимание многие пользователи.
А до этого Иво Бобул оскандалился, заявив, что все женщины меркантильные, поэтому они "прыгают по кроватям в поисках принца".