Продать доллар можно в среднем по курсу 41,45 грн, а евро - 48,40 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 21 октября, снизился на 2 копейки и составляет 41,93 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня остался на прежнем уровне и составляет 49,20 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,40 гривни за евро.

Сколько сегодня стоит доллар в обменниках

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,84 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,75 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,00 грн/евро, а курс продажи - 48,82 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 21 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,76 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 3 копейки.

По отношению к евро гривняа, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,66 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 10 копеек.

Руководитель проектов и программ инвестиционного направления "Ощадбанка" Сергей Ляшенко прогнозирует, что в октябре доллар может находиться в диапазоне 41,25-41,95 грн, а евро - 48,50-49,50 грн. К концу 2025 года курс доллара может достичь отметки 42,6 гривни. Эксперт отмечает, что постепенная покупка валюты может быть оправданной, учитывая прогноз роста курса, если лицо планирует расходы в долларах в средне-/долгосрочной перспективе.

Вас также могут заинтересовать новости: