"Укрпочта" расширяет услугу "Мелкий пакет Prime" еще на 12 стран из 86, которые охватывает этот вид доставки. Таким образом, украинцы смогут сэкономить до 30% на доставке.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".
Теперь отправить посылку по этому тарифу можно в Филиппины, Аргентину, Чехию, Узбекистан, Катар, Боливию, Шри-Ланку, Танзанию, Замбию, Парагвай, Монголию и Азербайджан.
Отмечается, что украинские предприниматели часто отправляют за границу аксессуары для волос или украшения, весом до 100 г. Таким образом, если раньше доставка в Чехию рекомендованным мелким пакетом стоила 7,26 доллара, то теперь Prime-отправление будет стоить всего 5,5 доллара.
В "Укрпочте" также отметили, что спрос на международные отправления из Украины растет. Только в Филиппины, Аргентину и Чехию количество посылок за полгода увеличилось в среднем до 20%.
"Укрпочта" - последние новости
7 октября компания обновила условия доставки по услуге "Мелкий пакет Prime" и ввела скидки до 25% на доставку в шесть стран.
С 1 октября почтовый оператор снизил стоимость отправки мелких посылок в США. Теперь тарифы на мелкие пакеты Prime стартуют от 260 гривен, что на 1,5-2 доллара меньше, чем раньше.
Кроме того, государственная компания выставила на продажу лимитированную серию револьверов и пистолетов, использовавшихся работниками почты в середине 20 века для охраны.