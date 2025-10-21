Спрос на международные отправления из Украины растет.

"Укрпочта" расширяет услугу "Мелкий пакет Prime" еще на 12 стран из 86, которые охватывает этот вид доставки. Таким образом, украинцы смогут сэкономить до 30% на доставке.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Теперь отправить посылку по этому тарифу можно в Филиппины, Аргентину, Чехию, Узбекистан, Катар, Боливию, Шри-Ланку, Танзанию, Замбию, Парагвай, Монголию и Азербайджан.

Отмечается, что украинские предприниматели часто отправляют за границу аксессуары для волос или украшения, весом до 100 г. Таким образом, если раньше доставка в Чехию рекомендованным мелким пакетом стоила 7,26 доллара, то теперь Prime-отправление будет стоить всего 5,5 доллара.

В "Укрпочте" также отметили, что спрос на международные отправления из Украины растет. Только в Филиппины, Аргентину и Чехию количество посылок за полгода увеличилось в среднем до 20%.

"Укрпочта" - последние новости

7 октября компания обновила условия доставки по услуге "Мелкий пакет Prime" и ввела скидки до 25% на доставку в шесть стран.

С 1 октября почтовый оператор снизил стоимость отправки мелких посылок в США. Теперь тарифы на мелкие пакеты Prime стартуют от 260 гривен, что на 1,5-2 доллара меньше, чем раньше.

Кроме того, государственная компания выставила на продажу лимитированную серию револьверов и пистолетов, использовавшихся работниками почты в середине 20 века для охраны.

