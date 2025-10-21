В своем рассказе о подготовке к нападению на Украину он подробно описал отсутствие у России интереса к реальным переговорам.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс "подвел Украину", не оказав достаточной поддержки в 2023-2024 годах, описывая "пораженческие" настроения в Вашингтоне и невыполнение европейскими странами обещанных поставок вооружений. Об этом пишет Radio Free Europe.

Столтенберг, возглавлявший западный военный альянс с октября 2014 года по октябрь 2024 года, высказал свою критику в новой книге "On My Watch: Leading NATO In A Time Of War" ("На моём дежурстве: возглавляя НАТО во время войны"), которая выйдет 23 октября.

Отмечается, что книга охватывает весь период его пребывания у власти, включая "поражение" НАТО в Афганистане в 2021 году и первоначальную агрессию России в Украине в 2014 году. В ней также размышляется о будущем альянса после избрания Дональда Трампа президентом США в 2024 году.

Видео дня

Также воспоминания Столтенберга о встречах с высокопоставленными чиновниками накануне и во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году содержат некоторые из наиболее показательных идей.

В своем рассказе о подготовке к нападению на Украину он подробно описал отсутствие у России интереса к реальным переговорам, в частности, к встрече в Нью-Йорке в сентябре 2021 года, на которой министр иностранных дел России Сергей Лавров постоянно его перебивал, а его пресс-секретарь Мария Захарова "стонала и закатывала глаза" всякий раз, когда говорил Столтенберг.

В середине октября 2021 года, пишет он, сотрудник разведки НАТО сообщил ему, что Россия намерена вторгнуться. Причиной, по его мнению, был страх перед "политической угрозой", исходящей от "демократической и всё более ориентированной на Запад Украины".

Столтенберг рассказал, как изменился президент России Владимир Путин: он стал более изолированным, особенно во время пандемии COVID-19.

Разбуженные войной

Полномасштабная война в Украине началась для Столтенберга с телефонного звонка в 4:25 утра. Вскоре после этого министр обороны США Ллойд Остин выразил обеспокоенность по поводу президента Украины Владимира Зеленского, заявив Столтенбергу, что они опасаются за его жизнь.

Четыре дня спустя Столтенберг наконец дозвонился до Зеленского, который неоднократно просил НАТО ввести бесполётную зону. В просьбе было отказано, а "разговор был болезненным".

Позже он признался, что в НАТО было "широко распространено мнение", что Киев падет в течение нескольких дней.

Отмечается, что страны НАТО ввели широкомасштабные экономические санкции и начали поставки оружия, а также оказывали Украине экономическую и гуманитарную помощь. Однако критики утверждают, что сделано недостаточно, а помощь часто оказывалась слишком поздно. Столтенберг с этим согласен.

Вспоминая подготовку к саммиту НАТО в июле 2024 года, он пишет:

"В наших партнерах в Вашингтоне было что-то пассивное и пораженческое. Они мало рисковали, не смогли перейти в наступление и спрятали своего президента".

Столтенберг утверждает, что тогдашнего президента США Джо Байдена от принятия решений удерживала обеспокоенность тем, что скажет "другой парень", имея в виду Трампа.

"Но не только США подвели Украину. ЕС обещал поставить Украине миллион артиллерийских снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, но было поставлено меньше половины", - написал он.

Помощь Украине от союзников

Военная поддержка Украины со стороны Запада заметно уменьшилась. Соединенные Штаты Америки, которые были крупнейшим донором помощи, не выделяли ничего с момента инаугурации Дональда Трампа.

В первой половине года Европа еще могла компенсировать дефицит, который вызвало отсутствие американской помощи. Однако есть много вооружений, которые континент по-прежнему поставлять не может – как из-за отсутствия технологий, так и из-за отсутствия возможности изготавливать крупные партии. Особенно это заметно по многоствольным ракетным установкам, артиллерийским боеприпасам и системам противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: