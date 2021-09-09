Пожар в Киеве произошел в Святошинском районе. Возгорание ликвидировали в четверг около 5 утра.

В Святошинском районе Киева сгорел двухэтажный частный дом на ул. Садовой и припаркованные рядом три машины. Во время разведки на входе в дом спасатели нашли мужчину, который был в крайне тяжелом состоянии, бойцы передали его медработникам.

Пострадавшего мужчину госпитализировали, у него ожоги 2-3 степени, сообщили в Главном управлении ГСЧС в г. Киеве.

Согласно информации спасателей, сообщение о пожаре в доме поступило в Службу спасения 101 в четверг, 9 сентября, в 02:21.

Пожарные, прибывшие к дому, установили, что возгорание возникло на втором этаже, а затем огонь распространился на первый этаж и на три автомобиля, которые были припаркованы рядом.

Бойцы приступили к тушению пожара. В 03:55 пожар был локализован на площади 150 кв. м, а в 04:36 – ликвидирован.

На месте происшествия задействовали шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. Работали 18 человек личного состава.

Обстоятельства огненного чрезвычайного происшествия должно установить следствие.

Напомним, в начале апреля в Оболонском районе Киева произошел масштабный пожар. Возгорание произошло напротив парка "Наталка".

Журналисты выяснили, что горели плавучие дачи, и огонь охватил около 200 квадратных метров.

Авторы: Инна Андалицкая, Екатерина Присяжнюк