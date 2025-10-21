"iPhone-книжка" готовится к релизу в 2026 году, а "iPhone-раскладушка" - в 2028-м, говорит Ким Ки Хён.

Apple готовится к полноценному выходу на рынок складных устройств. По новой информации, компания разрабатывает сразу два форм-фактора iPhone с гибким экраном - "книжку" и "раскладушку".

Как рассказал аналитик Ким Ки Хён из Stone Partners на конференции Tech Summit, первая модель, похожая на Samsung Galaxy Z Fold, может выйти уже в 2026 году, а более компактная версия - только к 2028-му.

Apple уже начала сотрудничать с поставщиками для производства первого устройства. По словам Ким Ки Хёна, запуск двух разных моделей говорит о том, что компания не собирается ограничиваться единичным экспериментом и планирует развивать направление долгосрочно.

Видео дня

Первая версия, условно iPhone Fold, будет раскрываться вертикально, напоминая две соединённые модели iPhone Air. Она ориентирована на продуктивность и увеличение полезной площади экрана. Вторая модель, "раскладушка", станет более стильным и лёгким решением.

По данным инсайдеров, Apple использует в складных моделях целый набор передовых технологий: LTPO-дисплей, COE, CPM, Clear OC, встроенную под экран камеру и стеклянную среднюю рамку (Glass Mid-Frame). Последняя должна повысить прочность дисплея и уменьшить риск повреждений при частом сгибании.

Ранее мы рассказывали, что Apple перенесла выход своего складного iPhone из-за трудностей в производстве. Теперь, по информации Mizuho Securities, устройство выйдет в 2027 году.

Вас также могут заинтересовать новости: