Бережная заявила, что поддерживает инициативу замены копейки на "шаг".

Верховная Рада Украины проголосовала за решение о назначении Татьяны Бережной на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины - Министра культуры Украины. Как сообщает корреспондент УНИАН, кандидатуру Бережной поддержали 266 народных депутатов Украины.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, представляя ее кандидатуру на заседании парламента отметила, что во времена войны культура не может быть второстепенным вопросом, потому что это часть нашей национальной устойчивости, идентичности, голоса Украины в мире.

По ее словам, Бережная имеет большой опыт работы в правительстве, международных проектах и в культурной дипломатии.

При этом напомнила, что в должности заместителя министра экономики она внедрила "масштабные программы в сфере поддержки украинского производителя, занятости, образования, развития человеческого капитала в Украине".

Бережная, отвечая на вопрос председателя ВР Руслана Стефанчука по поводу, в частности, возможного переименования названия разменной монеты "копейка" на "шаг", сказала, что поддерживает такую инициативу. Она подчеркнула:

"Относительно разменной монеты, я поддерживаю все, что отдаляет нас от имперских символов и мы понимаем от какого слова происходит слово копейка. И здесь абсолютно поддерживаю шаг как украинизацию, деколонизацию, дерадянизацию, деимперализацию".

При этом Стефанчук добавил, что пришло время сделать таким образом "шах и мат российской империи".

Бережная выступая в парламенте, сказала, что "культура - это фундамент нашего государства", потому что она объясняет "кто мы есть, почему мы есть и зачем". По ее словам, культуру часто недооценивают, сводя ее только к искусству или развлечениям.

"На самом деле потенциал культуры гораздо шире. Она может и должна быть важным инструментом государственной политики, как экономической так и внешней", - подчеркнула она.

Татьяна Бережная - что о ней известно

Как известно, Татьяна Бережная родилась в 1989 году в городе Рогатин Ивано-Франковской области. В 2022-2025 годах была заместителем Министра экономики Украины. А позже заместителем Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины, а с июля 2025 года и.о. Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Николай Точицкий был уволен с должности министра культуры и стратегических коммуникаций 16 июля 2025 года.

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2025 года в парламенте зарегистрировали законопроект о переименовании названия разменной монеты "копейка" на "шаг". Его инициатором стали председатель парламента Руслан Стефанчук и его заместители.

Отмечалось, что изменение названия разменной монеты "копейка" (одна сотая часть гривны) на исторически обоснованное и исконно украинское название "шаг" позволит возродить национальные традиции Украины в номинации денег и завершить денежную реформу, начатую в 1996 году.

