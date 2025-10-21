Старейший кинофестиваль Украины состоится уже в 54-й раз.

С 25 октября по 2 ноября 2025 года в Киеве состоится уже 54-й по счету кинофестиваль "Молодость", являющийся старейшим из действующих кинофестивалей Украины.

Как и в прошлые годы, киноманов ждут десятки дебютных полнометражных и кинометражных фильмов со всего мира, которые будут участвовать в конкурсных программах, а также несколько громких премьер в рамках внеконкурсной программы.

УНИАН выбрал из нынешней программы "Молодости" пять фильмов, которые стоит обязательно посмотреть.

Друкула

Dracula (Румыния, Австрия, Люксембург, Бразилия, 2025, сатира/комедия/драма)

Раду Жуде – пожалуй, самый известный на сегодняшний день румынский режиссер, который в своих фильмах сочетает острую социальную сатиру с историческими фактами ("Не ожидайте слишком многого от конца света", "Мне все равно, если история назовет нас варварами"). Также он является частым гостем "Молодости" и активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами.

Его "Дракула" – это первый фильм о легендарном румынском князе Владе Цепеше, снятый на его родине, в Трансильвании. Впрочем, это не очередная эстетическая готическая история любви, это безумный микс фарса, непристойностей, крови, протеста и ИИ, в котором Дракула возвращается к жизни в наше время.

Кстати, в рамках нынешней "Молодости" украинцам покажут сразу два фильма Раду Жуде – также киноманы будут иметь шанс посмотреть его свежую трагикомедию "Континенталь '25", по сюжету которой попытка выселить бездомного из подвала оборачивается трагедией и вызывает сложную моральную дилемму.

Пиллион

Pillion (Великобритания, Ирландия, 2025, романтика/комедия/ЛГБТ)

Еще одна громкая премьера в рамках внеконкурсной программы "Молодости" – провокационная лента британского сценариста Гарри Лайтона "Пиллион", ставшая для него режиссерским дебютом.

По сюжету ленты, жизнь застенчивого юноши переворачивается с ног на голову, когда загадочный и невероятно красивый байкер делает его своим сабмиссивом.

Главные роли в фильме сыграли Гарри Меллинг (наиболее известен по роли Дадли Дурсли в серии фильмов о Гарри Поттере) и Александр Скарсгард ("Меланхолия", "Годзилла против Конга", "Варяг", "Безграничный бассейн", сериалы "Настоящая кровь", "Киллербот").

Последний Ариф

The Last Arif (Украина, Турция, 2025, драма/постапокалиптическое)

Эта 38-минутная лента из конкурса короткометражных работ рассказывает о мужчине, который остается единственным живым на Земле после апокалипсиса. Впоследствии он таки встречает женщину, которая помогает ему открыть свою сущность, но также эта встреча приводит к тому, что он отказывается продолжать человеческий род.

Снял картину украинский, крымскотатарский кинорежиссер Эрнес Сарыхалилов, который в своем творчестве исследует темы идентичности, памяти, изгнания и духовного поиска, в контексте истории и культуры крымскотатарского народа.

Если мы больше не встретимся

In Case We Never Meet Again (Германия, Украина, США, 2025, документальное)

Картина румынско-немецкого композитора, художника и режиссера Ноаза Деше будет бороться за награду документального конкурса.

На фоне полномасштабного вторжения разворачивается хрупкая история любви Тани и Зенита – со всеми их моментами близости и ссорами. Параллельно с тем компания детей играет в войну и строит блокпосты – они уже не представляют будущего без насилия.

Голубая цапля

Blue Heron (Канада, Венгрия, 2025, драма)

Лента, частично основанная на личной истории ее режиссера Софи Ромвари, рассказывает о семье венгерских эмигрантов, которые переезжают в новый дом на острове Ванкувер. Постепенно, сквозь восприятие самого младшего ребенка, раскрываются сложные взаимоотношения между родней. Их попытка начать все сначала терпит неудачу из-за все более опасного поведения старшего сына – Джереми.

Лента, представленная на "Молодости" в основном конкурсе полнометражных работ, уже получила ряд наград на кинофестивалях в Торонто и Ванкувере.

Кинофестиваль "Молодость" – что известно

Впервые фестиваль провели в Украине в 1970 году. Тогда это был двухдневный смотр короткометражных работ от студентов столичного университета имени Карпенко-Карого.

С годами фестиваль "Молодость" развивался и постепенно превратился в одно из главных кинособытий не только в Украине, но и во всей Восточной Европе.

Начиная с 1993 года, главному победителю фестиваля вручают "Скифского оленя" – в прошлом году его получила лента Жанны Озирной "Медовый месяц".

Со всей программой и условиями посещения кинофестиваля "Молодость-2025" вы можете ознакомиться по ссылке.

