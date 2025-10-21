Следственные действия проводятся в рамках дела о возможных злоупотреблениях и завладении средствами государственной компании.

Сегодня, 21 октября, Государственное бюро расследований (ГБР) пришло с обысками к бывшему руководителю "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, следственные действия проводят по факту злоупотребления служебным положением и завладения средствами государственной компании. По данным источников УП, речь идет о завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей.

Отмечается, что обыски также проходят в "Укрэнерго", в помещениях подрядной организации и других привлеченных к схеме предприятий.

В издании утверждают, что это не единственное уголовное производство по фактам злоупотреблений Кудрицкого во время его пребывания на посту главы "Укрэнерго".

УНИАН обратился за комментарием в пресс-службу "Укрэнерго", чтобы получить официальную позицию компании относительно проведенных следственных действий. Однако на момент публикации ответа не было предоставлено.

Руководство "Укрэнерго" - что известно

Бывшего руководителя компании Владимира Кудрицкого уволили с должности 2 сентября 2024 года решением наблюдательного совета "Укрэнерго". Ранее, 30 августа, на заседании ставки Верховного главнокомандующего Кудрицкому рекомендовали написать заявление об увольнении по собственному желанию, из-за якобы недостаточной защиты энергообъектов, однако он отказался это делать.

26 сентября сообщалось, что наблюдательный совет уволил с должности председателя правления "Укрэнерго" уже Виталия Зайченко. Исполнять обязанности председателя правления компании временно начал Алексей Брехт, который исполнял обязанности главы компании и после увольнения предыдущего руководителя "Укрэнерго" - Владимира Кудрицкого.

