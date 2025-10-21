Эту специю называют по-разному.

Многих людей ежегодно интересует вопрос, что такое на самом деле душистый перец и из чего его делают. На удивление, это не смесь различных ароматических веществ и специй, а измельченные ягоды одного дерева. Об этом пишет IFLScience.

Оказалось, что душистый перец изготавливается через измельчение ягод дерева Pimenta dioica, которое растет в большинстве теплых частях нашей планеты.

Эту специю называют по-разному, в частности ямайский перец, миртовый перец, пименто, или как в Украине говорят "перец горошком".

Видео дня

"Сегодня она широко используется в кухнях всего мира, даже во многих европейских блюдах, от шведских фрикаделек до португальских рагу. В польском языке душистый перец называется ziele angielskie, что переводится как "английская специя", что довольно странно, учитывая, что британцы обычно очень против добавления ароматизаторов в пищу", - подчеркнули в материале.

В издании добавили, что слово "allspice" придумали первые европейские колонизаторы, которые прибыли в Америку и любили эту специю за сочетание ароматов корицы, мускатного ореха и гвоздики.

Другие интересные материалы о продуктах

Ранее ученые назвали неожиданный фрукт, который помогает снизить уровень сахара в крови. Речь идет о манго, который от природы богат сахаром, но также содержит клетчатку, витамины и антиоксиданты.

Также шеф-повара рассказали, как легко почистить чеснок. В частности они рассказали о методах "раздавить и очистить", встряхивания и ручной чистки.

Вас также могут заинтересовать новости: