С 2017-го подозреваемый использовал свой авторитет в театральной среде и служебное положение и склонял студенток, в том числе несовершеннолетних, к половым отношениям без их добровольного согласия.

Бывшему руководителю театрально-зрелищного заведения "Киевский национальный академический Молодой театр" - заведующему второй кафедрой актерского искусства и режиссуры драмы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого сообщили о подозрении в изнасиловании и сексуальном насилии студенток, в том числе - несовершеннолетних. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Досудебным расследованием установлено, что с 2017 года подозреваемый, используя свой значительный авторитет в театральной среде, служебное положение преподавателя и директора театра, систематически склонял студенток к вступлению с ним в половые отношения без их добровольного согласия и совершал в отношении них сексуальное насилие.

В период с марта 2018 по апрель 2023 года в служебных помещениях театра он неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пяти девушек, двое из которых на момент преступлений были несовершеннолетними.

"Отметим, что высказывания и действия подозреваемого направлялись на полное подчинение студентов. Согласно выводам судебно-психологических экспертиз, действия подозреваемого вызвали у потерпевших длительные психотравмирующие последствия, нарушение социального функционирования и потребность в психологической и психиатрической помощи", - информируют в Офисе Генпрокурора.

По данным следователей, тем, кто пытался избегать его и негативно реагировали на сексуальные домогательства он создавал атмосферу запугивания, а именно - не уделял внимания во время занятий, публично обесценивал и унижал, не привлекал к участию в практических занятиях (спектаклях), что ставило под угрозу исключения студентов из учебного учреждения и лишало перспектив устроиться на должность актера Молодого театра.

Кроме показаний потерпевших, по делу допрошены десятки свидетелей, которые подтвердили факты сексуализированного поведения подозреваемого, принуждения студенток к отправке интимных фото и переписок на непристойные темы, а также случаи физических домогательств в помещении театра.

Во время обысков по месту жительства и работы бывшего руководителя вуза изъяты мобильные устройства и другие вещественные доказательства, которые проверяются в рамках уголовного производства.

Подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому. Сторону обвинения в суде будет представлять заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко.

Источники УНИАН сообщили, что речь идет об Андрее Билоусе.

Дело Билоуса

Как сообщал УНИАН, в марте этого года Андрея Белоуса, которого ранее отстранили от работы после обвинений в домогательствах, вернули к исполнению обязанностей в театре.

Все началось с того, что в январе 2025 г. бывшая студентка Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого обвинила преподавателя Билоуса в домогательствах и харассменте. Она опубликовала видео в сети, в котором, не показывая своего лица, рассказала о сообщениях деликатного характера от Билоуса.

В мае Белоус уволился из "Молодого театра".

