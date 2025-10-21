Большую часть увеличенных расходов покроют доходы от замороженных активов РФ.

Верховная Рада приняла закон об увеличении нынешних расходов государственного бюджета на безопасность и оборону на 324,7 миллиарда гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта в целом проголосовали 297 народных депутатов.

Также 293 народных избранника поддержали поручение председателю парламента безотлагательно подписать принятый законопроект и направить его на подпись президенту.

Как сообщила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, из этих средств предусмотрено:

210,9 млрд грн - для ВСУ;

99,1 млрд - на производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ;

8,1 млрд грн - Национальной гвардии;

4,3 млрд грн - для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязи;

1,3 млрд грн - для СБУ;

918 млн грн - Государственной специальной службе транспорта;

83 млн грн - Государственной пограничной службе;

28,8 млн грн - для ГУР МО;

8 млн грн - для Службы внешней разведки.

Покрыть эту сумму планируется из нескольких источников. В частности, 294,3 млрд грн составит международная помощь - это 6 млрд евро, которые поступят в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС ERA loans. Погашение и обслуживание будет осуществляться за счет поступлений, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.

На 10,4 млрд грн предполагается сокращение невоенных расходов, из которых наиболее существенными стала ожидаемая экономия от обслуживания государственного долга (6,45 млрд грн) и экономия на гарантийных обязательствах государства (3 млрд грн), которые в этом году нет необходимости выплачивать, а также почти 1 млрд грн по предложениям отдельных государственных органов.

На 20 млрд грн, по словам Пидласы, ожидается увеличение поступлений от НДФЛ и военного сбора от выплат денежного обеспечения военным в ноябре-декабре (поскольку общая сумма расхода на оплату труда увеличивается, то увеличиваются и налоги от доходов физических лиц).

Увеличение расходов бюджета - последние новости

В июле 2025 года Рада уже увеличивала расходы бюджета на военные нужды на 412 млрд грн. Основными факторами, повлиявшими на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета, стали пересмотр Минэкономики отдельных макроэкономических показателей на 2025 год и рост фактических поступлений по отдельным источникам доходов.

В августе Верховная Рада приняла изменения в закон о государственном бюджете на 2025 год, увеличив расходы на 40 миллиардов гривень. Принятый закон касался преимущественно невоенных расходов.

