По ее словам, некоторые сцены действитель снимают по несколько раз.

Финалистка 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого был ветеран Александр "Терен" Будько, астролог Настя Юзьвак рассказала, сколько раз снимают одну сцену на проекте и все ли там по сценарию.

Она заявила, что действительно некоторые сцены могут сниматься по несколько раз:

"Правда в том, что мы все снимаем в реальной жизни, вот как идет - так и снимаем. Нет никакого сценария. Единственное, когда у нас были моменты рекламы, вот так мы переснимали несколько раз один кадр… А вот живые моменты разговора, живые моменты с девушками - ничего не переснималось".

При этом она добавила, что редактора могли давать темы для обсуждений, и это, по ее мнению, вполне нормально, ведь за время проекта, живя 24 на 7 вместе, знаешь друг о друге уже все, что только можно.

"Нам нужно на камеру что-нибудь интересное обсуждать. Редакторы могли дать нам темы, и мы начинали раскручивать их для вас в интересном формате", - поделилась Настя Юзьвак.

