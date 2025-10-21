Один из граждан КНР рассказал, что теперь в его стране нельзя так свободно выражать свое мнение, как раньше.

Гражданин Китая Тим уже более года занимается разработкой дронов для Сухопутных войск Украины. Он является одним из немногих китайцев, которые борются против вторжения важнейшего геополитического партнера Пекина - России. Его историю рассказало издание The Guadrian.

Тим приехал в Украину в июле 2023 года. Перед этим он наблюдал за событиями в нашей стране из Китая, время от времени жертвуя средства на сборы для поддержки украинцев, однако он хотел сделать что-то большее.

"В то время я был безработным в Китае. Я просто хотел поехать в Украину как волонтер - увидеть страну, которая переживает тяжелые времена, и передать пожертвования, которые мне дали мои близкие друзья, чтобы помочь людям, которые в этом нуждаются", - отметил мужчина.

Поэтому он подал заявку на получение бизнес-визы через агента в Китае и отправился в долгое путешествие на запад. В The Guardian отметили, что единственной страной, которую он посетил за пределами Китая до приезда в Украину, была Япония, но Тим рассматривал возможность эмиграции.

"Пятнадцать лет назад можно было видеть проблемы, свободно о них говорить, и всегда находились люди, готовые их обсуждать", - рассказал мужчина.

Но сейчас, как он считает, эти времена уже прошли. О войне в Украине он узнал, посмотрев видео на YouTube, который заблокирован в Китае.

"Я вообще не читаю новости с китайских веб-сайтов... потому что все новости там фейковые", - объяснил военный.

Он рассказал, что приехав в Украину понял, что она имеет светлое будущее, а относились здесь к нему приветливо. Поэтому начал планировать переезд жены и детей к себе, однако ракетная атака по детской больнице побудила его вступить в украинскую армию.

Отношение китайцев к войне в Украине

"Взгляды китайской общественности на Россию являются сложными. Некоторые националисты никогда не простили царской России аннексию больших территорий династии Цин в конце 19 века, но война в Украине сопровождалась в Китае агрессивной пропагандой со стороны государственных СМИ, которые обвиняют США в кризисе", - подчеркнули в The Guardian.

В то же время в Пекине официально заявляют о нейтральности в войне и призывают к миру, однако президент Китая Си Цзиньпин на протяжении всей войны поддерживал российского диктатора Владимира Путина, поэтому западные аналитики считают, что без экономической поддержки КНР Москве будет очень трудно продолжать боевые действия.

"Двусторонний товарооборот между двумя странами вырос до рекордного уровня после вторжения 2022 года. Считается, что Китай не оказывает прямой военной помощи, но экспорт компонентов, используемых для производства оружия, таких как волоконно-оптические кабели, резко вырос. Компоненты также поставляются в Украину, но в гораздо меньших объемах", - уточнили в метриале.

В частности, исследование Тао Ванга из Манчестерского университета показало, что 80% опрошенных китайцев в первый год полномасштабной войны придерживались пророссийской позиции, а также "контролируемые правительством СМИ успешно склонили общественное мнение в пользу России" по мере развития конфликта.

В то же время Ванг говорит, что есть "значительная часть китайского населения, которая симпатизирует Украине, но которую в основном игнорируют". В частности, в этой стране люди часто боятся открыто заявлять о таких взглядах, ведь это "считается нетрадиционным".

Почему китайцы едут в Украину

"Не только идеология привлекает таких людей, как Тим, безработный автомеханик, который покинул Китай в 2023 году, на передовую. Китай находится в тисках кризиса безработицы, который вызвал недовольство правительством. Другой китайский волонтер, Фан, имя которого Guardian не разглашает, чтобы защитить его личность, также переехал в Украину, чтобы убежать от, казалось бы, безнадежного будущего на родине", - рассказали в публикации.

Однажды Фан, просматривая западные соцсети, прочитал о китайцах, которые воюют в Украине. В частности он узнал о китайском добровольце Пэне Ченьляне, который служил в украинском иностранном легионе и погиб в ноябре 2024 года.

"Я практически ничего не делал у себя на родине... Я чувствовал, что не могу продолжать жить такой неприметной жизнью", - рассказал мужчина.

По его словам, он хотел "сделать что-то более значимое".

В свою очередь Тим говорит, что его пребывание в Украине служит многим целям. Когда у него спросили, почему он рискует своей жизнью ради другой страны, он ответил, что для него главной целью является создание новой жизни для себя и своей семьи в Европе.

"Во-вторых, я хочу показать миру, что есть много китайцев, таких как я. Я хочу, чтобы мир не отказывался от Китая. Не стоит всегда ассоциировать Китай с негативными вещами. На самом деле в Китае есть много хороших людей и много положительных идей", - заверил военный.

Участие китайцев в войне против Украины

Ранее пленный китаец объяснил, почему воевал против Украины. Он отметил, что ему нужны были деньги для открытия собственного ресторана, а также он добавил, что имеет долги. Кроме того, китайцу говорили, что он будет спасать раненых, но вместо этого его отправили на штурм.

"Россияне обращаются с нами, как с собаками. Я был в Волчанске, и всю дорогу, пока шел сюда, везде были трупы. Там погибло очень много людей, и россияне своим не помогают. Если кого-то ранило, его добивали, чтобы облегчить себе ношу", - сказал мужчина.

Другой пленный китаец также рассказал, как воевал за РФ. По его словам, он приехал в Россию, чтобы заработать денег для своих родителей, и в конце концов подписал контракт с российской армией. Мужчина отметил, что воевать он не хотел, и ему обещали работу в тылу, но почти сразу отправили на переднюю линию.

"Они постоянно нас били и толкали вперед. У нас не было никаких припасов. Я чуть не умер от жажды. В конце концов я сдался украинской армии. Я тогда не ел и не пил много дней", - рассказал китаец.

