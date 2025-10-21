Сотни российских солдат застряли и голодают в дельте реки, где украинские военные наблюдают за каждым их шагом сверху.

В отчаянной попытке освободиться группа российских солдат садится в лодку и отчаливает от болотистого островка в дельте Днепра. Укрытые самодельной маскировкой из камыша и грязи, они затаились в воде, надеясь, что узкие протоки скроют их отход обратно на оккупированную Россией территорию.

Но, как пишет The Telegraph, высоко наверху украинские военные наблюдают за каждым их шагом. Вскоре послышалось жужжание дрона-камикадзе. Он пикирует на лодку и она взрывается.

Эта встреча запечатлела реальность жизни и смерти на реке Днепр, где сотни российских солдат застряли и голодают на островах к югу от Херсона.

"Этот район – зона смерти для России. Спрятаться негде", - прокомментировал изданию полковник Александр Завтонов из 30-го корпуса морской пехоты Украины.

После освобождения Херсона в ноябре 2022 года, река стала фактической линией фронта. Правый берег реки удерживает Украина, а низменный, подверженный наводнениям левый берег оккупирован российскими войсками.

Постоянные полеты беспилотников, артобстрелы и ночные налеты превратили этот район в одно из самых опасных полей сражений, где продвижение измеряется метрами, а выживание часто зависит от скрытности и своевременности.

По данным украинской разведки, с начала этого года в дельте погибло 5100 россиян. Сообщается также о российских солдатах, умирающих от голода из-за нехватки продовольствия.

"Пленные, которых наши бойцы недавно взяли на островах, рассказывали о невозможности доставить им продовольствие и питьевую воду, и им приходится пить воду из реки", - сказал Завтонов.

"Наступление россиян осуществляется небольшими группами, которые стараются маскироваться – тактика, не применявшаяся в начале войны", - акцентировала руководитель аналитического отдела Украинского центра безопасности и сотрудничества Оксана Кузан.

Он добавил, что российские подразделения, оставшиеся на островах в дельте Днепра, испытывают серьезные проблемы с продовольствием, боеприпасами и ротацией.

Издание отметило, что компактные, хорошо замаскированные подразделения россиян могут использовать острова для разведывательных задач или размещения передовых наблюдательных пунктов.

Контроль над водной поверхностью дает солдатам возможность контролировать переправы через реки, движение лодок и потенциальные пути снабжения противника.

Однако острова расположены низко и окружены открытой водой, что делает российские войска видимыми и легкими для поражения с воздуха или с другого берега реки.

"Это большая акватория; на самих островах укрыться негде, а местность преимущественно болотистая, и проходящие через них подразделения будут слишком уязвимы", - объяснил Заавтонов.

Известно, что у россиян на островах действуют подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии, переброшенные с Краматорского направления.

Сообщалось также о высадке на острова в апреле российских морских пехотинцев из 61-й отдельной бригады, которые намеренно удерживались на своих позициях в течение нескольких месяцев.

15 октября, по данным разведки, российские войска попытались высадить десант для ротации сил, дислоцированных на островах Круглый, Малый, Белогрудый и Алексеевский, а также для организации тылового обеспечения и установки наблюдательных пунктов. Но эта попытка оказалась провальной.

"Украинские защитники удерживают занятые позиции; потерь и прорывов не допущены", - сказал полковник Заавтонов.

Командующий Военно-морскими силами Украины Дмитрий Плетенчук сообщил изданию, что россияне постоянно пытаются взять острова под контроль, "несмотря на потери среди своих военнослужащих".

"Острова, как и любая другая территория Украины, важны...Те россияне, которые закрепляются на островах, долго не продержатся", - констатировал он.

Ситуация на Днепре: новости

На Херсонщине оккупанты пытались оттеснить ВСУ от Антоновских мостов и захватить острова в дельте Днепра. Для этого на юге противник активизировал авиацию и увеличивал количество дроновых ударов.

Помимо этого малыми группами пехоты противник пытается прорваться к административной границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

