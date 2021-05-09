В Полтавской области, играя во дворе, пятилетний мальчик наткнулся на ржавый предмет, похожий на каркас от стула, и проткнул себе шею насквозь.
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Чтобы понять масштаб повреждений, мальчику должны были сделать компьютерную томографию. На место происшествия вызвали спасателей - они срезали часть металлической конструкции, которая осталась снаружи.
Потом за работу взялись врачи. По словам специалистов, ребенку повезло, ведь существовала настоящая угроза жизни, однако штырь не задел артерии.
"Он родился в рубашке. Эта часть арматуры, которая проникла в шею, прошла рядом с магистральными сосудами и не повредила их. Сейчас общее состояние ребенка стабильно тяжелое. Мальчик получает лечение, которое направлено на предотвращение гнойно-септических осложнений", - рассказал и.о. заведующего хирургического выделения Детской городской больницы Полтавы Денис Хмилевский.
После операции мальчик дышит самостоятельно, однако есть пока не может. Теперь его ждет длительное лечение.
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