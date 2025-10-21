Зрителей ждут новые герои.

Стриминговый сервис Hulu официально заказал новую версию легендарного сериала 2000-х "Побег из тюрьмы". Проект получил разрешение на пилот еще в декабре 2024 года, а теперь переходит в полноценное производство.

Как пишет Variety, в новой истории зрителей ждут совсем другие герои, но действие будет разворачиваться в той же вселенной, что и в оригинальном сериале. По сюжету, экс-военная, которая стала надзирательницей в одной из самых опасных тюрем Америки, готова на все, чтобы спасти того, кого любит.

Главные роли исполнят Эмили Браунинг ("Запрещенный прием", "Лемони Сникет: Тридцать три несчастья", "Американские боги"), Дрейк Роджер ("Винчестеры"), Лукас Гейдж ("Ты", "Улыбайся 2"), Клейтон Карденас, Дж. Р. Борн ("Сверхъестественное"), Джорджи Флорес ("Пышечка") и Майлз Буллок.

Автором, шоураннером и исполнительным продюсером нового стал Элджин Джеймс, который также снял пилотную серию. Среди продюсеров - Дон Олмстед, Пол Шеринг (создатель оригинала), Марти Адельштейн и Нил Мориц, которые работали и над предыдущими сезонами. Производством занимается 20th Television.

Напомним, "Побег из тюрьмы" выходил на Fox в течение пяти сезонов и стал настоящим феноменом, сделав актеров Доминика Парселла и Вентворта Миллера настоящими звездами.

