Песков также обвинил страны Европы в "подстрекательстве" Украины к продолжению войны.

Точной даты встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина пока нет, детали саммита еще не обсуждались. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Понимания о точной дате саммита Путина и Трампа сейчас нет", - цитируют его российские медиа.

Он также высказался о вероятном участии лидеров стран Европейского Союза в переговорах в Будапеште.

"Говорить о возможном участии лидеров стран Евросоюза в саммите Россия-США в Венгрии преждевременно, детали встречи еще не обсуждались", - сказал Песков.

Кроме того, спикер Кремля обвинил страны Европы в "подстрекательстве" Украины к продолжению войны.

Также Песков прокомментировал информацию, которая распространялась в российских СМИ, о том, что Путин может прилететь в Будапешт якобы на одном самолете с Трампом. Такую идею озвучил ранее депутат российской Госдумы Михаил Делягин.

"В Кремле относятся к сообщениям о возможности прибытия Путина в Будапешт на одном самолете с Трампом как к фантастической версии", - отметил пресс-секретарь диктатора.

Встреча Трампа и Путина в Будапеште

Как сообщал ранее УНИАН, 16 октября Трамп и Путин договорились встретиться в Будапеште, чтобы обсудить окончание войны между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов присоединиться к предстоящей встрече президентов США и России. "Если мы действительно хотим справедливого и длительного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии. Как могут быть какие-то соглашения без нас?" - сказал он. На вопрос журналистки западного СМИ, будет ли он настаивать на поездке в Будапешт, Зеленский ответил, что сказал Трампу: "Я готов".

Впрочем, стало известно, что встреча Трампа и Путина в Будапеште может не состояться. CNN узнало, переговоры госсекретаря США Марко Рубио с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которая должна была предшествовать встрече лидеров, отложена, поскольку "позиция России не претерпела существенных изменений и остается максимально жесткой". По словам источника издания, пока маловероятно, что Рубио будет рекомендовать проведение встречи Путина и Трампа на следующей неделе.

