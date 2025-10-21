Седой и зеленый дятлы - необычные птицы, похожие на тропических попугаев.

Каждый человек знает, как выглядит дятел - продолговатая черно-белая птица с мощными клювом. Его ритмичный стук о деревья знаком всем любителям природы.

Но мало кому известно, что существуют виды дятлов с яркой и необычной окраской. Внешне они больше напоминают тропических попугаев из-за красивого оливкового окраса. Но на самом деле являются жителями хвойных лесов и долбят дупла, как и их черно-белые родственники.

Чем отличается зелёный дятел от седого

В Украине живут два вида дятловых с яркой зеленой окраской - седой (Picus canus) и зеленый (Picus viridis). Первый встречается чаще и его легче встретить, а второй включен в Красную книгу.

Седой дятел - это редкая и скрытная птица, которая в основном живет в хвойных лесах. Также известна под названием серая желна. Имеет яркую зеленую спину с оливковым отливом, полосатые черно-белые крылья и серую голову. У самцов на лбу есть красное пятно. Перья на кончике дятлового хвоста твердые, как спицы, что позволяет им опираться на вертикальную поверхность.

Ранней весной можно услышать необычный крик желны, которая ищет партнера. Когда пара сформировалась, то занимает большую территорию. Как и все дятлы, эти птицы выдалбливают дупла в деревьях, причем строительством занимаются равноценно оба пола. Но их любимой пищей являются не древесные насекомые, а муравьи. Также питаются пчелами, гусеницами, личинками, а в холодное время года - фруктами, ягодами и желудями. Зимой могут прилетать на кормушки.

Седые дятлы избегают людей и неохотно селятся в городах. Хотя иногда их можно увидеть на стенах зданий, где они ищут зимующих в щелях насекомых. В Украине это довольно редкий вид - во всей стране живет около 15 тысяч пар.

Зеленый дятел очень похож на седого, но немного крупнее по размеру. Отличается черной "маской" и красными "усами" на лице. Красная полоса на макушке есть у обоих полов и продолжается до самой спины.

В отличие от других дятлов, зеленый редко долбит деревья и в основном ищет еду на земле. Как и его седой "родственник", особенно любит муравьев и разоряет муравейники. На зиму желны не улетают.

В Украине эта птица включена в Красную книгу и обитает в основном в северных областях. Предполагается, что в нашей стране живет всего около 800 пар зеленых дятлов, поэтому увидеть их - большая удача.

