Российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые в декабре прошлого года потерпели крушение в Керченском проливе, продолжают отравлять Черное море - зафиксирована очередная утечка мазута из обломков этих судов. Об этом сообщает руководитель общественной организации "Зеленый лист", эколог Владислав Балинский, который проанализировал данные соответствующих спутников.

По его словам, за 10 месяцев российские власти так и не провели герметизацию корпусов под водой - утечки продолжаются и даже усилились с приходом осенних штормов.

"Основными источниками загрязнения остаются три подводных обломка танкеров, расположенные в пределах координат 45.03-45.08° N / 36.52-36.61° E. Главные утечки формируются из двух носовых частей, лежащих на дне вблизи 45.07-45.08° N / 36.53° E, и из кормовой части "Волгонефть-212", расположенной восточнее", - сообщил специалист.

Спутниковые наблюдения показывают, по его словам, что интенсивность утечек не является постоянной. В разные периоды один из обломков, предположительно, под действием штормовых течений или смещения корпуса, меняет свое положение, после чего происходит усиленный выход мазута.

Таким образом, в течение года активность источников чередуется - более выраженным шлейфом от кормовой части "Волгонефти-212" или от одной из носовых секций.

"А вот с кормовой части "Волгонефть-239", расположенной почти у берега, мазут был откачан еще весной - скорее всего, только потому, что он имел рыночную ценность (для РФ - УНИАН)", - объяснил эколог.

По его словам, кроме активных обломков, спутники фиксируют проявления вторичного загрязнения в открытой акватории напротив Анапы и Бугазской косы, где периодически появляются широкие диффузные пятна - всплытие мазута из донных отложений, которые накопились за предыдущие месяцы.

Во время штормов эти отложения поднимаются в виде тонких пленочных "облаков" и растягиваются течениями.

"Северные и северо-восточные ветры сдвигают мазутные хвосты в открытое море вдоль крымского побережья", - отметил Балинский.

Он добавляет, что именно сейчас нефтяные пленки украинским берегам не угрожают, однако подчеркивает, что большая часть мазута осела на дно. То есть, в виде пленки на поверхность попадает немного нефтепродуктов, а основная масса загрязнения остается в форме донных отложений, которые из-за изменения гидрологических условий могут переноситься течениями на значительные расстояния.

Именно этот тип загрязнения (мазут, поднявшийся с глубины) был обнаружен летом на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области.

"Это подтверждает: последствия разлива уже вышли за пределы первичной акватории и продолжают влиять на экосистему Черного моря... Интенсивность утечек имеет циклический характер - различные обломки поочередно активизируются в зависимости от гидродинамических условий. Никаких стабилизационных или герметизационных работ со стороны России проведено не было. Мазут продолжает выходить из топливных и балластных отсеков, формируя протяженные шлейфы длиной более 100 км", - отмечает Балинский.

Он подчеркивает: мощные выбросы будут продолжаться, загрязнение носят хронический характер и имеет тенденцию к сезонному усилению.

Что известно об аварии российских танкеров

Как писал УНИАН, 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошел разлив нефтепродуктов, загрязнение фиксировали на побережьях Анапы в Краснодарском крае РФ и Керченского полуострова, в Одесской области.

В результате погибло очень много водоплавающих птиц, млекопитающие и тому подобное. Руководитель общественной организации "Зеленый Лист", химик, биолог Владислав Балинский рассказал, что из-за выбросов в водной среде меняется кислородный режим, стаи мигрирующей рыбы могут накапливать токсичные нефтепродукты и в результате пострадают все пищевые цепи - птицы, питающиеся рыбой, китообразные, люди.

