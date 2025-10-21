Многие крупные мировые трейдеры переживают свой самый прибыльный год за всю историю.

Цены на базовые металлы немного поднялись. Этому способствовало возможное ослабление торговой войны между США и Китаем накануне встречи лидеров двух крупнейших экономик мира.

Издание Bloomberg пишет, что цены на медь торговались на уровне, близком к рекордным максимумам, достигнутым в начале этого месяца, поскольку серия перебоев в работе шахт усилила скачок спроса.

BHP Group заявила во вторник, 21 октября, что увеличила производство меди в первом квартале, а ее собственные прогнозы показывают, что мировой спрос на этот металл вырастет на 70% к 2050 году.

Фьючерсы на цинк подорожали на 0,4% до 2991 доллара за тонну на Лондонской бирже металлов по состоянию на 06:51 по киевскому времени. Никель подорожал на 0,2%, а медь - на 0,1%. Фьючерсы на железную руду подорожали на 1% до 104,55 доллара за тонну.

Следует отметить, что на прошлой неделе на ежегодной конференции LME Week в Лондоне торговцы, производители и покупатели металлов были достаточно оптимистично настроены. Многие крупные мировые трейдеры переживают свой самый прибыльный год за всю историю, поскольку цены торгуются на рекордно высоком уровне или близком к нему.

20 октября медь подорожала более чем на 1% после того, как президент США Дональд Трамп попытался смягчить торговое напряжение с Китаем.

При этом 21 октября золото пошло вниз после достижения последнего рекордного уровня на фоне оптимизма относительно ослабления глобальных торговых напряжений и надежды на то, что правительство США вскоре возобновит работу, подорвали спрос на безопасные активы.

Серебро, тем временем, выросло еще больше - почти на 80% в этом году - благодаря тем же макроэкономическим факторам, поддерживающим золото, а также историческому дефициту на лондонском рынке.

