Существуют средства, более гуманные, чем использование ловушки.

Мыши - распространенный домашний вредитель, от которого трудно избавиться. Если использование ловушек вам не нравится, то существуют более гуманные способы борьбы с этими грызунами. Речь идет, в частности, о запахах, которых боятся мыши, пишет The Spruce.

Эксперты по борьбе с вредителями Бретт Беннетт и Георгиос Лиакопулос рассказали изданию, какие ароматы отгоняют мышей от дома.

1. Корица

Грызуны ненавидят резкие запахи, а именно такой имеет корица. Вы можете посыпать ею места, где вы видели мышей или подозреваете, что они там могут быть.

2. Уксус

Сильный кислый запах уксуса неприятен для мышей. Достаточно просто использовать его для очистки кухни и других мест, где вы видели грызунов. Чтобы эффект был более длительный, оставьте вокруг дома ватные шарики, смоченные в уксусе.

3. Масло перечной мяты

Сильный ментоловый аромат масла перечной мяты вызывает особый дискомфорт у мышей. Смочите ватные шарики в веществе и разложите их по всему дому, чтобы отпугнуть грызунов. Также можно добавить несколько капель масла в домашние чистящие средства, чтобы сохранить свежий аромат в доме.

4. Аммиак

Резкий запах аммиака неприятен даже для людей, а высокие концентрации этого вещества даже токсичны, поэтому это средство следует использовать осторожно. Хотя, заметили эксперты, исследования не указывают на его полную эффективность в отпугивании мышей.

5. Кайенский перец

Кайенский перец - это еще один острый запах, который грызуны не переносят. Подобно корице, им можно посыпать места возможного пребывания мышей.

6. Эпсомская соль (английская, горькая соль или сульфат магния)

Эпсомская соль отпугивает мышей своим горьким запахом. Посыпьте ею периметр вашего дома, особенно возле точек входа. Также можно наполнить миску солью и оставить ее в комнате, где вы могут быть мыши.

7. Нафталин

Это еще один эффективный метод защиты от мышей благодаря его сильному запаху, но Лиакопулос предостерегает от использования нафталина, если у вас есть домашние животные или дети.

"Химикаты в нафталине токсичны для мышей, но также опасны для людей и домашних животных", - подчеркнул он.

8. Масло эвкалипта

Масло эвкалипта действует аналогично маслу перечной мяты. Беннетт рекомендует наносить небольшое количество масла на места, где вы заметили активность мышей.

9. Масло чили

Как и другие специи, масло чили можно использовать для отпугивания мышей. Просто поместите ватные шарики, смоченные в нем, вокруг точек входа, чтобы не пропустить мышей.

10. Масло гвоздики

Подобно корице, сильный пряный запах гвоздики неприятен для мышей.

"Масло гвоздики - это мощное средство, которое можно распылять или наносить на ватные шарики, чтобы отпугивать мышей", - говорит Лиакопулос.

11. Чеснок

Сильный запах чеснока также не нравится мышам. Вы можете разместить зубчики возле точек входа или посыпать эти места чесночным порошком.

12. Лаванда

Хоть лаванда приятно пахнет и успокаивает людей, но мыши считают иначе. Смочите ватные шарики этим средством и разложите их по всему дому.

13. Лук

Органическая сера в составе лука делает его еще одним средством отпугивания мышей. Достаточно просто положить луковую шелуху в места, где вы подозреваете активность мышей.

14. Бергамот

Мыши ненавидят эфирное масло бергамота. Нужно смочить в нем ватные шарики и разместить их по всему дому.

15. Кедровое масло

Кедр - еще одно эфирное масло с неприятным запахом для мышей и других вредителей. Нанесите его на кухонные шкафчики или возле точек входа.

Советы по использованию запахов против мышей

• Часто заменяйте средства. Запахи могут потерять свою силу со временем, поэтому обновляйте репелленты.

• Используйте ватные шарики. Замачивание ватных шариков в растворе - отличный способ получить высококонцентрированный запах.

• Добавьте репелленты к своим чистящим средствам.

Другие тактики борьбы с мышами

• Эксперты говорят, что для лучших результатов ароматы следует сочетать с другими методами предотвращения появления мышей.

• Загерметизируйте трещины и дыры в стенах и полу. Это самая важная мера предосторожности против мышей.

• Используйте ловушки. Существуют более гуманные ловушки, в которых можно удерживать мышей, пока не выпустите их на улицу.

• Не оставляйте в доступных местах еду и воду. Это касается также корма и воды для домашних животных.

• Позвоните специалисту по борьбе с вредителями. Одна или две мыши могут быстро превратиться в нескольких, если проблему не решить вовремя.

• Заведите кота.

Ранее УНИАН рассказывал, какое эфирное масло взять от мух, муравьев и мошек. Отмечалось, что мухи и мошки не переносят запаха базилика, гвоздики и лемонграсса, а муравьи - перечной мяты. Против тараканов хорошо работает масло цитрусовых, эвкалипта и мяты, а против комаров - эвкалипт, лимонник, гвоздика и лаванда.

