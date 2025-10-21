Возглавляет этот перечень изучение внутреннего мира партнера.

Американский психолог Марк Треверс назвал семь столпов крепкого брака, подтвержденные исследованиями. В своей статье для Forbes он сослался на теорию доктора Джона Готтмана, который сравнивает здоровый брак с хорошо построенным домом, где каждый "этаж" символизирует важный элемент, придающий прочность всей конструкции.

"Брак часто представляют как союз двух людей, который автоматически приводит к вечному счастью. На деле же все иначе. Исследования показывают, что успешные отношения зависят не только от химии или страсти, а строятся сознательно - день за днем, решение за решением", - отметил он

Так же, как здание не устоит без прочного фундамента, брак не продержится без ключевых навыков отношений. И вот какие его "столпы" перечислил психолог:

Изучение внутреннего мира партнера. Глубокое понимание партнера - основа любого успешного брака. Готтман называет это "картой любви" - внутренней картой мира партнера, включая его прошлое, чувства, ценности и стремления. Создание такой "карты" - это сознательный и непрерывный процесс. Он требует любопытства, активного слушания и настойчивости.

Воспитание привязанности и восхищения. Партнеры учатся признавать и ценить индивидуальность друг друга. По выводам ученых, пары с пятью или более положительными взаимодействиями на каждое негативное имеют больше шансов на долгосрочный брак.

Ответ на эмоциональные сигналы. Речь идет об умении "поворачиваться" к партнеру, то есть откликаться на маленькие просьбы о внимании, ласке или понимании. Такие взаимодействия стимулируют выработку окситоцина, способствуют привязанности и снижают стресс.

Поддержание позитивного взгляда. Установлено, что пары, которые интерпретируют ошибки партнера благожелательно, а не как злой умысел или личные недостатки, испытывают больше удовлетворения и меньше ссорятся.

Конструктивное разрешение конфликтов. Счастливые пары не избегают конфликтов, а решают их конструктивно, ставя понимание партнера выше победы в споре. Совместное разрешение конфликтов повышает шансы на долгосрочное удовлетворение и стабильность отношений.

Поддержка целей друг друга. Пары, которые активно поддерживают цели друг друга, имеют более высокое удовлетворение браком. Поддержка включает приоритеты, координацию, гибкость и иногда жертвы. Партнеры, совместно преодолевающие трудности, создают устойчивые отношения. Шестой этаж делает брак не просто совместным проживанием, а платформой для личного и совместного развития.

Создание общего смысла. Пары с общим смыслом, традициями и согласованными жизненными философиями испытывают больше удовлетворения и стабильности.

