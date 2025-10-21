Оля Полякова собралась на 'Евровидение': организаторы отреагировали на ее претензии

На днях певица призвала изменить правила Нацотбора, чтобы она могла принять участие в конкурсе.

В Национальном общественном вещателе "Суспільне" отреагировали на обращение украинской певицы Оли Поляковой об изменении правил Нацотбора на "Евровидение". Соответствующее заявление опубликовано на сайте вещателя.

Отмечается, что в своем обращении исполнительница не уточнила, что именно предлагается изменить. Вместе с тем организаторы конкурса подчеркнули, что правила Нацотбора не могут изменяться после его начала.

"Национальный отбор был начат 3 сентября 2025 года", - говорится в заявлении.

Также указывается, что правила отбора разработаны на основе многолетнего опыта проведения конкурса. Их цель - обеспечить надлежащую организацию отбора и участие его победителя как представителя Украины в "Евровидении".

Отдельно в "Суспільному" прокоментовали то условие в правилах, которое препятствует участию Оли Поляковой в конкурсе. А именно - выступление в оккупированном Россией Крыму после 15 марта 2024 года:

"Суспільне" несет ответственность перед обществом, учитывает реалии военного времени и считает недопустимым представление Украины артистами, которые вели концертную деятельность на территории государства-агрессора, в АР Крым и/или на другой оккупированной территории Украины после 15 марта 2014 года и на территории Республики Беларусь после 24 февраля. Долг "Суспільного" - действовать в интересах общества, сохранять независимость и защищать доверие к прозрачным правилам Национального отбора".

Напомним, как писал УНИАН, на днях Оля Полякова заявила, что хочет представлять Украину на "Евровидении-2026", и призвала "Суспільне" изменить правила Нацотбора.

