В Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях самым популярным был электромобиль Volkswagen ID. UNYX.

В сентябре крупнейшими региональными рынками новых легковушек в нашей стране были столица, а также в Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области. Об этом сообщает "УкрАвтопром".

На эти региональные рынки пришлось 67% сентябрьских продаж новых легковых авто.

В Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях самым популярным оказался электромобиль Volkswagen ID. UNYX. В Киеве чаще покупали компактный кроссовер-внедорожник Renault Duster, тогда как в Одесской области лидером оказался BYD Song Plus.

За месяц было приобретено:

Киев - 2198 единиц;

Киевская область - 727;

Днепропетровская - 538;

Одесская - 368;

Харьковская - 364.

В сентябре украинский автопарк пополнился на 5,2 тысячи автомобилей с дизельными двигателями. Среди новых дизельных машин наибольшим спросом пользовались Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg. Если говорить об импортированных подержанных дизельных авто, то лидерами стали Renault Mégane, Nissan Qashqai и Škoda Octavia.

Также сообщалось, что в сентябре украинский автопарк пополнили более 12,6 тысячи легковушек с бензиновыми двигателями. Среди новых авто с бензиновыми двигателями лидерами стали Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и Kia Sportage.

