В сентябре крупнейшими региональными рынками новых легковушек в нашей стране были столица, а также в Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области. Об этом сообщает "УкрАвтопром".
На эти региональные рынки пришлось 67% сентябрьских продаж новых легковых авто.
В Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях самым популярным оказался электромобиль Volkswagen ID. UNYX. В Киеве чаще покупали компактный кроссовер-внедорожник Renault Duster, тогда как в Одесской области лидером оказался BYD Song Plus.
За месяц было приобретено:
- Киев - 2198 единиц;
- Киевская область - 727;
- Днепропетровская - 538;
- Одесская - 368;
- Харьковская - 364.
Украинский авторынок - другие новости
В сентябре украинский автопарк пополнился на 5,2 тысячи автомобилей с дизельными двигателями. Среди новых дизельных машин наибольшим спросом пользовались Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg. Если говорить об импортированных подержанных дизельных авто, то лидерами стали Renault Mégane, Nissan Qashqai и Škoda Octavia.
Также сообщалось, что в сентябре украинский автопарк пополнили более 12,6 тысячи легковушек с бензиновыми двигателями. Среди новых авто с бензиновыми двигателями лидерами стали Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и Kia Sportage.