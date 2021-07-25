Трагедия произошла вблизи села Приходьки Пирятинского района.

В Полтавской области вблизи села Приходьки Пирятинского района произошла авария с участием легковушки и грузовика, в результате которой погибли 4 человека.

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"25 июля в ГСЧС поступила информация, что около 05:00 вблизи с. Приходьки Пирятинского района на автодороге Р-60 "Кролевец – Пирятин" в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибло 4 человека”, - сообщили в ГСЧС.

Для высвобождения тел погибших на месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники.

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Дополнительные детали аварии, а именно кто является ее виновником, в ГСЧС не сообщили.

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Автор: Павел Степанец